Депутати виділили близько 60 мільйонів гривень на утилізацію сміття у Львові

Відбулося засідання міської комісії з питань стійкості та критичної інфраструктури.

19 жовтня члени комісії погодили виділення 58 мільйонів гривень на покриття додаткових витрат перевізників за вивезення побутових відходів у Львові до кінця 2026 року.

Окрім цього, 15 мільйонів гривень виділять Стрийській міській раді за приймання сміття зі Львівської громади. Ці кошти передбачені в рамках меморандуму про співпрацю між громадами та мають гарантувати безперебійне вивезення відходів до кінця року.

Комісія також підтримала фінансування у розмірі 2,56 мільйона гривень для ЛКП “Адміністратор послуги з управління побутовими відходами”.

Депутати домовилися найближчим часом організувати спільну робочу зустріч із представниками цього підприємства та департаменту житлового господарства і інфраструктури. Планують заслухати звіт про роботу підприємства й обговорити подальші плани розвитку.

Крім того, комісія затвердила інвестиційний план Львівводоканалу на 2026 рік. Він передбачає будівництво, реконструкцію, а також капітальні й аварійні ремонти об’єктів підприємства.

Ще 20 мільйонів гривень направлять на підготовчі заходи Львівської громади до національного спротиву.

Голова комісії Назарій Бербека підкреслив: “Сьогодні ми розглядали переважно робочі питання, які, можливо, не завжди помітні мешканцям. Проте вони мають вирішальне значення для стабільної роботи міста. Йдеться про надійне вивезення побутових відходів і ефективну роботу комунальних підприємств. В умовах сьогодення важливо підходити до цих питань комплексно і забезпечувати безперебійну діяльність міста.”