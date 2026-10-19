Захисники 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила поповнили свої ряди новими бійцями

99 Квадрокоптерів Військові 24 Ї Окремої Механізованої Бригади Імені Короля Данила Отримали Підсилення

Техніку закупили в межах обласної програми «Безпечна Львівщина».

19 жовтня військові 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила отримали нову партію безпілотників. Тепер їхня техніка поповнилася 99 квадрокоптерами Matrice 4Т із додатковими акумуляторами.

Загальна вартість цієї техніки перевищує 19 мільйонів гривень. Фінансування здійснили за рахунок обласного бюджету в рамках Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2026 роки.

«Ці дрони значно підвищать можливості наших військових контролювати ситуацію на передовій, виявляти потенційні загрози та успішно виконувати бойові завдання», – повідомили в ОДА.

«Продовжуємо направляти ресурси області на підтримку Сил оборони, щоб наші захисники отримували необхідне обладнання вчасно. Висловлюємо їм вдячність за щоденну боротьбу!» – зазначив перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик.