У Брюховичах запрацювала сучасна студія «Pilates Lviv»

У Брюховичах, неподалік Львова, відкривається нова студія мережі «Pilates Lviv». Облаштований професійними реформерами та спеціалізованим обладнанням для пілатесу зал вже готується зустріти своїх перших відвідувачів. З 12 жовтня стартує продаж абонементів і запис на тренування.

Перший період роботи студії триватиме у тестовому форматі, що дасть можливість налаштувати процеси та відчути атмосферу нового простору.

Нова локація знаходиться за адресою вулиця Володимира Івасюка, 1, у Брюховичах. Це продовження розвитку мережі «Пілатес Львів», що спеціалізується на класичних техніках пілатесу з акцентом на професійне обладнання та свідомий підхід до руху.

У просторому світлому залі з великими вікнами створено комфортне середовище для занять. Тут застосовують обладнання від міжнародного виробника Balanced Body: реформери Rialto з вежею, крісла EXO-Chair і спеціальні платформи Jumpboard.

Головна особливість студії — акцент на класичній методиці Contrology, розробленій Джозефом Пілатесом. Методика базується на контролі рухів, правильному диханні та координації. Такі тренування сприяють покращенню постави, розвитку гнучкості, зміцненню м’язів кора і поступовому підвищенню загальної фізичної витривалості.











Студія пропонує як персональні заняття з тренером, так і тренування у форматі спліт. Сертифіковані фахівці мережі обирають навантаження, виходячи з індивідуальних потреб і рівня підготовки кожного клієнта.

В період тестової експлуатації команда студії відпрацьовуватиме внутрішні процеси та допомагатиме відвідувачам ознайомитися з простором. Кожен охочий зможе не лише оглянути студію, а й поспілкуватися з тренерами і навіть спробувати пілатес на реформері.

Основна мета відкриття — зробити професійний пілатес більш доступним мешканцям Брюховичів та сусідніх районів Львова. При цьому мережа зберігає високий стандарт тренувань та індивідуальний підхід.

Запис на заняття ведеться онлайн через офіційний сайт студії.

Адреса для відвідувачів: Брюховичі, вулиця Володимира Івасюка, 1.