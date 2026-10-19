Ветеранська ампфутбольна збірна Львівщини вдруге стала чемпіоном національної Суперліги

Ветеранська ампфутбольна команда з Львівщини вдруге стала чемпіоном національної Суперліги

Львівщину на чемпіонаті представляли дві команди від згромадження салезіян святого Івана Боско.

В Івано-Франківську завершився фінальний етап чемпіонату України з ампфутболу серед команд Суперліги та Першої ліги. Представниками Львівщини стали дві команди згромадження салезіян святого Івана Боско:

«Покрова АМП» — дворазові чемпіони України в Суперлізі. Титул вони здобули достроково, за раунд до завершення змагань;

— дворазові чемпіони України в Суперлізі. Титул вони здобули достроково, за раунд до завершення змагань; «Покрова АМП-2» — дебютна команда у Першій лізі, яка теж за підсумками сезону виборола чемпіонство.

«Кістяк обох команд складають ветерани російсько-української війни з ампутацією чи порушенням функції кінцівок. Спочатку це був один колектив, який виборов чемпіонство у Суперлізі. Згодом бажаючих грати в ампфутбол стало багато, тому сформували другу команду для участі в Першій лізі. Вітаємо гравців і тренерів із чудовим сезоном!» — повідомив директор департаменту спорту, молоді та туризму Львівської ОВА Роман Хімʼяк.

«Покрова АМП» (Суперліга): дострокове чемпіонство напередодні Ліги чемпіонів EAFF

У Суперлізі змагалося вісім команд. «Покрова АМП» забезпечила собі перше місце вже після 4-го раунду в Івано-Франківську, коли чемпіонат ще тривав.

Результати «Покрови АМП» за п’ять раундів (14 матчів): без жодної поразки

38 очок (12 перемог, 2 нічиї, 0 поразок);

3 пропущені м’ячі за весь сезон;

40 забитих голів.

20 жовтня команда вирушить до італійського міста Фано, де 23–25 жовтня вперше в історії українського ампфутболу зіграє в Лізі чемпіонів EAFF. Цей престижний турнір вони здобули право провести завдяки минулорічному чемпіонству.

За цьогорічний успіх в Суперлізі львівські ампфутболісти отримали ще одну путівку до Ліги чемпіонів EAFF, яка відбудеться наступного року.

Вдалий дебют «Покрови АМП-2» у Першій лізі

У Першій лізі цьогоріч виступало десять команд. «Покрова АМП-2» лідирувала з третього раунду із шести і зберегла першу позицію до кінця турніру.

Команда складалася з ампфутболістів, які в минулому сезоні отримували менше ігрового часу. Більшість членів колективу вже мають титул чемпіонів України, але під час цього сезону вони грали без підсилення від провідних гравців основної команди. Крім того, до колективу приєдналися абсолютні дебютанти.

Показники «Покрови АМП-2» за 6 раундів:

46 очок (14 перемог, 4 нічиї, 0 поразок);

55 забитих голів;

3 пропущені м’ячі.

За регламентом чемпіонату України з ампфутболу дві команди одного клубу не можуть виступати в одній лізі. Тому «Покрова АМП-2», попри перемогу в Першій лізі, не підніметься в Суперлігу наступного сезону.

Наступного року структура Суперліги зміниться — кількість команд збільшать із восьми до дванадцяти.