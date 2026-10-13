За останній тиждень у Львівській області зафіксовано зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 5%

Минулого тижня у Львівській області зафіксували 8 484 нових випадки захворювання на грип та ГРВІ.

Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України повідомляє, що з 5 по 11 жовтня в регіоні захворіли 8 484 людини. Це на 464 випадки, або на 5,8% більше, ніж за попередній тиждень, коли було зафіксовано 8 020 випадків.

Рівень захворюваності на грип та ГРВІ в області не перевищує встановлений епідемічний поріг. Серед усіх інфікованих понад половина — 51,4% (4 359 осіб) — діти. Найактивніша категорія серед дітей — вікова група від 5 до 14 років, серед дорослих найбільше хворіють люди від 30 до 64 років.

За останній тиждень госпіталізували 45 пацієнтів з ускладненнями.