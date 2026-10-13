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Осінні шкільні канікули у Львові: дати початку відпочинку для учнів

Марко Лук'яненко

У навчальних закладах Львівської територіальної громади затвердили дати осінніх канікул. Більшість учнів розпочне відпочивати з 26 жовтня, а тривалість канікул становитиме один тиждень.

Однак точні дні канікул можуть варіюватися залежно від школи. У пресслужбі Львівської міської ради пояснили, що кожен заклад освіти має право самостійно визначати період відпочинку згідно з власним навчальним планом.

Батькам і учням радять зв’язуватися з адміністрацією своєї школи для уточнення конкретних дат, оскільки єдиної дати для всіх шкіл громади не встановлено.

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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