Львівська облрада звертається до Кабміну з вимогою розблокувати платежі через понад мільярдний борг комунальним підприємствам

Депутати Львівської обласної ради звернулися до Кабінету Міністрів та Верховної Ради з вимогою негайно відновити повноцінне проведення казначейських платежів для забезпечення потреб місцевого самоврядування. Причина звернення блокування коштів, які фактично знаходяться на рахунках громад, але не надходять до одержувачів.

Під час сесії облради депутат Любомир Зубач наголосив на парадоксальній ситуації: для виплати зарплат працівникам комунальних підприємств останні змушені брати кредити та позики, хоча необхідні кошти вже лежать на рахунках громад. Водночас Державна казначейська служба перешкоджає їх своєчасному перерахуванню.

За словами Зубача, станом на зараз у Львові не проведено платежів на суму понад мільярд гривень, які накопичилися за один місяць. З цієї суми 147 мільйонів гривень мали піти на виплату зарплат водіям громадського транспорту, двірникам та іншим працівникам комунальної сфери.

Депутат додав, що казначейство заблокувало кредитні кошти, призначені для фінансування медичних, освітніх та інженерних об’єктів, а також компенсації пільгового проїзду у громадському транспорті. Він попередив: якщо ситуація не зміниться, пенсіонери й інші пільгові категорії змушені будуть оплачувати проїзд із власної кишені.

«Ми розуміємо, що країна перебуває на складному етапі війни. Проте такий підхід до публічних фінансів є нелогічним і шкідливим. Стійкість громад є ключовою складовою загальної стійкості держави і її опору агресору. Припинення фінансування вдарить по соціально незахищених громадянах, бізнесі та економіці загалом, що призведе до падіння податкових надходжень. Блокування платежів місцевому самоврядуванню — це, фактично, постріл державі у власну ногу. Резерви для фінансування необхідно шукати у державних фінансах», — заявив депутат у зверненні.

Передісторія проблеми

Перші сигнали про затримки виплат працівникам комунальних підприємств Львова з’явилися ще на початку жовтня. Тоді пресслужба Львівської міської ради повідомила, що Державна казначейська служба призупинила частину розрахунків міста і окремих комунальних підприємств. Зокрема, зупинили оплату газу для «Львівтеплоенерго» та платежі, які необхідні для виплати зарплат двірникам, водіям трамваїв і тролейбусів.

У відповідь міськрада офіційно звернулася до прем’єр-міністра України і інформувала профільних міністрів про необхідність швидко розблокувати платежі.

6 жовтня заступник міського голови Андрій Москаленко повідомив, що подібні проблеми з проведенням платежів виникають не лише у Львові, а й в інших містах по країні.

Наступного дня, 7 жовтня, міський голова Львова Андрій Садовий оголосив про своє рішення тимчасово відмовитися від власної заробітної плати. Подібну заяву зробив виконувач обов’язків голови Львівської обласної ради Максим Холод.

Прем’єр-міністр Сергій Корецький пояснив такі дії вимушеним режимом жорсткої економії. Водночас він запевнив, що уряд робить усе можливе, аби якнайшвидше відновити необхідні видатки.

За даними Андрія Садового, на 9 жовтня у Львові залишалося 2300 непроведених платіжних доручень на суму понад 970 мільйонів гривень.