За один день на Львівщині у аваріях травмувалися двоє дітей на електросамокатах
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За один день на Львівщині у аваріях травмувалися двоє дітей на електросамокатах

Марко Лук'яненко

Аварії трапились у Винниках та Дублянах Львівської громади.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Вранці 7 жовтня, близько 7:45 у Винниках Львівського району зіткнувся автомобіль Kia Optima з електросамокатом. Машиною керував 30-річний місцевий житель, а за кермом самоката була 10-річна дівчинка.

В результаті аварії дитина отримала травми та була госпіталізована до лікарні.

Того ж дня, приблизно о 18:00 у Дублянах Львівського району відбулося ще одне зіткнення: Volkswagen Golf під керуванням 37-річної місцевої жінки зіткнувся з електросамокатом, яким керувала 15-річна мешканка району. Підліток отримала травми та була доставлена до медичного закладу.

Поліція відкрила кримінальні провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху. За цією статтею передбачене покарання до трьох років обмеження свободи з позбавленням права керування транспортними засобами на аналогічний строк.

Правоохоронці продовжують з’ясовувати всі обставини подій.

Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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