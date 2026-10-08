За один день на Львівщині у аваріях травмувалися двоє дітей на електросамокатах

Аварії трапились у Винниках та Дублянах Львівської громади.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Вранці 7 жовтня, близько 7:45 у Винниках Львівського району зіткнувся автомобіль Kia Optima з електросамокатом. Машиною керував 30-річний місцевий житель, а за кермом самоката була 10-річна дівчинка.

В результаті аварії дитина отримала травми та була госпіталізована до лікарні.

Того ж дня, приблизно о 18:00 у Дублянах Львівського району відбулося ще одне зіткнення: Volkswagen Golf під керуванням 37-річної місцевої жінки зіткнувся з електросамокатом, яким керувала 15-річна мешканка району. Підліток отримала травми та була доставлена до медичного закладу.

Поліція відкрила кримінальні провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху. За цією статтею передбачене покарання до трьох років обмеження свободи з позбавленням права керування транспортними засобами на аналогічний строк.

Правоохоронці продовжують з’ясовувати всі обставини подій.