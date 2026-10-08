Автобус допомоги знову в дорозі: як у Львові організовано системну підтримку для бездомних

У Львові розпочинається осінньо-зимовий сезон роботи Автобуса турботи — спеціального транспорту в межах програми “З турботою про кожного”. Перший рейс відбудеться 9 жовтня о 10:00. Маршрут пролягатиме від Порохової вежі на вулиці Підвальній до філії соціальної роботи з бездомними Центру “Джерело” на Кирилівській, 3а.

У філії на Кирилівській людям без постійного житла пропонують комплексний перелік послуг. Тут вони можуть переночувати або провести день у теплій кімнаті, прийняти душ, випрати одяг та отримати чистий комплект речей і взуття. Також гості мають змогу поїсти гарячу їжу. Окрім базових потреб, працюють перукарі, лікарі та соціальні працівники. При потребі фахівці допомагають відновити втрачені документи, знайти роботу чи тимчасове житло.

Цього сезону спектр послуг розширили. До роботи долучилися медики Другого медичного об’єднання. Під час окремих виїздів на Кирилівській можна буде проконсультуватися із сімейним лікарем, отримати допомогу медсестри, здати експрес-аналіз на рівень глюкози, пройти ЕКГ та інші швидкі обстеження.

Для підтримки здоров’я та гігієни людей, що опинилися у складних життєвих обставинах, запровадили безкоштовне стриження. Професійні перукарі з навчальних закладів надаватимуть цю послугу. Це додатковий крок у комплексній підтримці безпритульних.

Проєкт Автобуса турботи діє вже четвертий рік. Його завдання — не просто перевозити людей, а знайомити їх із доступними соціальними послугами та демонструвати реальні шляхи отримання допомоги.

Зараз у філії соціальної роботи з бездомними на обліку перебуває 861 особа. Лише за вересень ночівлю в притулку отримали близько 80 людей, а з початку року допомогу надали майже 700 особам. Соціальний патруль здійснив 553 виїзди до тих, хто потребує підтримки, починаючи з 2026 року.

За попередні сезони 2023-2024 років програмою скористались понад 200 осіб. Сезон 2024-2025 року був ще масштабнішим: проведено 13 рейсів автобуса, виконано 130 соціальних патрулів, надано понад 4300 соціальних послуг, якими скористалися понад 220 людей.

У грудні 2024 року Автобус турботи перевозив бездомних до спільноти взаємодопомоги “Емаус-Оселя”, а в січні-лютому 2025-го — до нічліжки Центру “Джерело”. Минулої зими транспортом скористалися 220 безпритульних та осіб у складних життєвих ситуаціях.

Довідково: філія соціальної роботи з бездомними Центру “Джерело” на Кирилівській, 3а — єдиний в місті притулок для бездомних. Тут надають послуги нічного та денного перебування, харчування, гігієнічного обслуговування, видачі одягу, а також соціального супроводу і ресоціалізації.

Соціальні працівники центру регулярно патрулюють різні райони Львова. Вони пропонують теплу їжу, одяг, засоби гігієни та можливість потрапити до притулку людям, які живуть на вулиці.