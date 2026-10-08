Професіонали соціальної сфери та правоохоронці узгодили порядок дій при випадках домашнього насильства

Фахівці соціальної сфери та поліції відпрацювали чіткий алгоритм дій у випадках домашнього насильства.

Протягом двох днів учасники відпрацьовували взаємодію між службами у максимально наближених до реальних моделях домашнього насильства.

У Львівській області відбулася друга серія дво-добових симуляційних вправ «Єдині в дії», присвячених роботі з випадками домашнього насильства. Цього разу навчання проводили для служб Стрийського району. Раніше подібні заняття відбулися для фахівців Львівського району. Згодом такі вправи організують для всіх районів області.

У заході брали участь представники органів соціального захисту населення, центрів надання соціальних послуг і центрів соціальних служб, служб у справах дітей, Національної поліції, спецслужб підтримки постраждалих, а також громадських і благодійних організацій із Стрийського району.

Керівниця департаменту соціального захисту населення Львівської ОДА Тетяна Крут підкреслила, що симуляційні вправи дають змогу не просто перевірити теоретичні знання, а побачити, як фахівці діють у практичних ситуаціях. Вони виявляють проблемні місця у взаємодії, дозволяють зрозуміти, чи всі учасники усвідомлюють свої ролі і хто має бути залучений до реагування. Такі тренування допомагають діяти швидко та злагоджено в реальних випадках.

Учасники вправ працювали над наскрізними сценаріями, де відповідали на змінні обставини, оперативно приймали рішення і підключали необхідні служби. Особливу увагу приділили координації, обміну інформацією, розмежуванню повноважень, а також безпеці фахівців і веденню діалогу з постраждалими.

Також відпрацьовували складні ситуації, зокрема коли постраждалі недооцінюють насильство або відмовляються від допомоги.

Результати анкетування показали значний прогрес: до початку тренінгу лише 31% учасників впевнено розуміли алгоритми реагування на випадки домашнього насильства, а після — 79%. Ті, хто добре розуміє функції інших служб і знає, кого потрібно залучати, зросли з 53% до 85%.

Впевненість у роботі зі складними ситуаціями збільшилася з 27% до 77%, а знання правил особистої безпеки для фахівців — із 53% до 87%.

Учасники найбільше цінували практичне відпрацювання кейсів, можливість спостерігати за роботою інших служб, командну взаємодію, обмін досвідом та удосконалення власної безпеки.

Організували вправи департамент соціального захисту населення Львівської ОДА разом із Львівським обласним центром соціальних служб і Львівським державним університетом внутрішніх справ, за підтримки громадської організації «Центр “Жіночі перспективи”» та Zonta International.