За добу на Львівщині через ДТП загинули дві людини

11 жовтня на Львівщині сталися дві смертельні дорожньо-транспортні пригоди, у яких загинуло двоє людей. Аварії трапилися у Золочеві та селі Сокільники, ще троє осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.

У Золочеві близько 10:00 на трасі Тернопіль-Львів-Рава-Руська, на перетині вулиці Січових Стрільців та Кільцевої дороги, 47-річний водій вантажівки DAF, що їхав із Полтавської області, зіткнувся з легковиком KIA Niro. За кермом кросовера був 46-річний місцевий житель.

Внаслідок зіткнення водій легковика загинув на місці події. Правоохоронці затримали водія вантажівки для подальшого з’ясування обставин ДТП.

Друга трагічна аварія відбулась о 12:40 на Західному обході Львова у селі Сокільники. Там зіткнулися Volkswagen Passat під керуванням 28-річної львів’янки і вантажівка Mercedes-Benz Actros на чолі з 40-річним водієм із Вінницької області.

У результаті зіткнення загинула 62-річна пасажирка легковика, також львів’янка. Водійка автомобіля та двоє пасажирів – 9-річна дівчинка і 42-річний чоловік – дістали травми і були госпіталізовані для лікування.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 286 частина 2 Кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху. За цією статтею передбачене покарання до восьми років позбавлення волі із можливим забороною керувати транспортними засобами терміном до трьох років.

Правоохоронці продовжують розслідування, щоб встановити всі обставини та причини обох аварій.