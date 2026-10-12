Серйозна аварія на Львівщині: автомобіль перекинувся, травмовані троє, серед яких дитина

На трасі Тернопіль — Львів — Рава-Руська у Львівському районі сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода, що спричинила госпіталізацію трьох осіб, серед яких була 11-річна дівчинка.

ДТП сталося 11 жовтня близько 14:20 між селами Великі Грибовичі та Великий Дорошів. Про подію інформували правоохоронці Львівщини.

## Обставини аварії

За попередніми даними поліції, 69-річний водій із Волинської області, керуючи Volkswagen Golf, раптово втратив контроль над автомобілем. Машина з’їхала з проїзної частини на узбіччя, в’їхала в ґрунтовий насип і перекинулася.

## Наслідки ДТП

У салоні авто перебували троє людей: сам водій, 65-річна жінка та 11-річна дівчинка. Усі вони отримали травми різного ступеня важкості й були доставлені до медичного закладу для надання допомоги.

## Кримінальне провадження

За фактом інциденту відкрили кримінальне провадження. Слідчі кваліфікували справу за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху.

Згідно з цією статтею, винуватцю загрожує обмеження волі до трьох років із позбавленням права керування транспортними засобами на той самий термін.

Наразі триває розслідування, під час якого встановлюють усі деталі та причини ДТП.