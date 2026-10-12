Чотири складні операції поспіль: як у Львові успішно вилікували 78-річну пацієнтку від розповсюджених тромбів

78-річна жінка зі Львівщини пережила чотири складні операції через тромби, які поширилися судинами по різних органах її тіла. Медики відновили кровообіг ноги та кишківника, а також замінили пошкоджений серцевий клапан. Зараз пацієнтка успішно пройшла реабілітацію і повернулася до повноцінного життя у колі сім’ї.

Перші тривожні симптоми з’явилися під час лікування серцевої хвороби в місцевій лікарні, коли у жінки німили ноги. Це змусило її звернутися до Університетської лікарні ЛНМУ імені Короля Данила. Комп’ютерна томографія показала тромбоемболію судин ноги, що вимагало негайного хірургічного втручання. Медики попередили, що затримка загрожує гангреною, ампутацією або навіть нирковою недостатністю.

Під час першої операції судинні хірурги відновили кровообіг у нозі. Виявлений тромб за своєю структурою нагадував бактеріальний субстрат, тому його направили на гістологічне дослідження. Спочатку стан пацієнтки покращився, проте згодом вона почала скаржитися на гострі болі в животі.

Судинний хірург Юрій Орел пояснив, що тромби, які формуються в серці, можуть пересуватися по організму, потрапляючи у різні ділянки. У випадку Марії трапилася друга загроза — тромбоемболія кишкових судин, спричинивши гостру мезентеріальну ішемію.

Цей стан виявився значно небезпечнішим за попередній. Летальність при гострій ішемії коливається від 30 до 70%, а при розвитку некрозу кишківника досягає 85-95%. Медики швидко провели другу операцію, відновивши кровопостачання кишківника.

Щоб знайти першопричину тромбоутворення, команда судинних хірургів, кардіохірургів і кардіологів обстежила пацієнтку. Ехокардіографія виявила ураження аортального клапана серця, викликане інфекційним ендокардитом — запаленням внутрішньої оболонки серця.

Пацієнтка тривалий час жила з занедбаною ревматичною вадою серця. Вона спричинила різке звуження клапана і формування тромбів, які з потоком крові розносилися по органах. У результаті лікарі провели третю операцію — замінили уражений клапан.

Післяопераційний період ішов добре, і Марія почала ходити. Проте перед випискою стався рецидив — тромби вдруге потрапили в кишківник. Медична команда спробувала використати малоінвазивний ендоваскулярний метод, але це не допомогло.

Тоді бригада під керівництвом професора Орела терміново провела четверту операцію, під час якої повторно видалила тромби з артерії кишківника.

Операція пройшла успішно, реабілітація без ускладнень. Зараз 78-річна Марія поступово повертається до звичного життя і підтримує близькі стосунки з родиною.