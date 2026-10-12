З глибокою пошаною на Національному військовому меморіальному кладовищі поховали 14 невідомих героїв України з військовими почестями

На Національному Військовому Меморіальному Кладовищі з військовими почестями поховали 14 невідомих захисників України.

Серед них – 5 військових зі Львівської області.

На Національному військовому меморіальному кладовищі відбулася церемонія прощання з 14 українськими воїнами, які загинули, захищаючи незалежність країни. П’ятеро із них – жителі Львівської області. Імена загиблих поки що залишаються невідомими, проте їх гідно вшанували з усіма військовими почестями.

Організацією поховань опікувалися Черкаська, Львівська та Кіровоградська обласні державні адміністрації після завершення необхідних процедур з ідентифікації загиблих та отримання офіційних дозволів. Встановити особи захисників наразі не вдалося.

Церемонія проходила згідно зі Статутами Збройних Сил України, Державним протоколом та Церемоніалом. Поховання супроводжував військовий салют і звучання Державного Гімну. Забезпечували порядок військові почесної варти Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького, військовий капелан отець Дмитро Денис, а також представники Цивільно-військового співробітництва та Державної спеціальної служби транспорту.

Під час події урочисто передали державні прапори України, якими були накриті труни полеглих. Їх отримав генерал-майор Ігор Плахута, командувач Сил територіальної оборони Збройних Сил України.