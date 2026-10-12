Взимку на Львівщині функціонуватиме більше 670 пунктів незламності

Всі пункти незламності на Львівщині наразі перебувають у стані готовності.

За інформацією пресслужби Львівської ОВА, на території області облаштували 673 пункти незламності. Вони розраховані на підтримку населення у разі тривалих відключень електроенергії, опалення чи інших надзвичайних ситуацій.

Кожен пункт обладнаний електрогенераторами, альтернативними засобами опалення, засобами зв’язку та інтернетом. Там також можна зарядити гаджети і отримати продукти першої необхідності. Для комфорту населення у пунктах є необхідні меблі.

Із загальної кількості 673 пунктів, 524 організували місцеві органи влади, 78 – рятувальники ГУ ДСНС у Львівській області, 61 пункт належить відповідальному бізнесу, а 10 функціонують завдяки АТ “Укрзалізниця”.

До того ж, у разі потреби рятувальники готові додатково розгорнути 22 пересувні мобільні намети.

Наразі всі пункти незламності працюють у “сплячому” режимі, що забезпечує швидке відкриття та надання допомоги залежно від ситуації. Жоден пункт не функціонує цілодобово або за визначеним графіком на цей момент.

Крім того, у Львівській області нараховується 7 273 захисних споруд цивільного захисту, готових до використання.

Варто зазначити, що 25 серпня депутати Львова затвердили програму співфінансування з мешканцями, яка забезпечить облаштування укриттів в підвалах житлових будинків.