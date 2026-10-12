Львів’яни тривожаться через 137 дітей, травмованих електросамокатами за останні шість місяців

За останні 4,5 місяці у Львові травмувалися 137 дітей через їзду на електросамокатах. Частина потерпілих зверталася до медичних закладів самостійно, а інших доставляли бригади швидкої допомоги.

Загалом 76 неповнолітніх та 3 дорослих потребували госпіталізації. Лікарі наголошують, що більшість травм можна було уникнути, якщо б користувачі дотримувалися правил безпеки та користувалися захисним спорядженням.

Олександр Калінчук, медичний директор лікарні святого Миколая, зауважує: майже всі діти — 99% — їздять на електросамокатах без захисту. Падіння на високій швидкості для незахищеної дитини зазвичай призводить до тяжких травм. Він підкреслює, що навіть здоровий і активний підліток за лічені секунди може отримати каліцтво або загинути. Це не поступовий процес, а миттєва подія, що кардинально змінює життя.

Діти найчастіше отримують переломи кінцівок, серйозні травми обличчя та черепно-мозкові ушкодження. У складних випадках лікування триває від 6 до 12 місяців — необхідні операції та встановлення металевих конструкцій для фіксації кісток.

У Львові нещодавно впровадили жорсткіші правила користування електросамокатами та іншими мікротранспортними засобами. Мінімальний вік користувача встановили на рівні 16 років, зобов’язали носити захисні шоломи, обмежили швидкість до 15 км/год у небезпечних місцях і врегулювали порядок паркування. Ці заходи стали відповіддю на зростання травматизму серед дітей.