Який стан підготовки документа та які пріоритети обирають мешканці області

У Львівській області триває активна розробка нової Стратегії розвитку на період 2028–2034 років.

Фахівці зосереджені на аналітичній частині проєкту: вони досліджують економічні та демографічні тенденції, а також збирають пропозиції від мешканців, представників бізнесу та експертного середовища.

Під час ефіру директор департаменту економічної політики Львівської ОДА Вадим Табакера розповів про перебіг підготовки документу, перші результати опитувань та подальші кроки.

Першим масштабним етапом став збір думок щодо майбутнього розвитку регіону. Станом на сьогодні отримано 2047 анкет від мешканців області, підприємців та експертів. Через необхідність залучити якомога більше громад, зокрема сільських, гірських і прикордонних, термін опитування продовжено до 1 листопада 2026 року.

Початкові результати вже допомагають виявити головні потреби населення та бізнесу.

Зокрема, понад 64% опитаних вважають створення робочих місць та гідних доходів найбільш пріоритетними завданнями. Не менш важливими залишаються питання якості доріг, транспортного сполучення, водопостачання та доступності послуг у громадах.

Проте лише 45% молоді віком від 16 до 24 років висловили намір залишитися жити у своїй громаді протягом найближчих 5–7 років. Це сигналізує про нагальну потребу створити нові можливості для навчання, працевлаштування та самореалізації молодих людей.

Бізнес-середовище також демонструє позитивний настрій: 57% підприємців планують розширювати діяльність, а 44% — збільшувати штат. Серед основних перешкод вони називають безпекові ризики та дефіцит кадрів.

«Ми прагнемо, щоб Стратегія розроблялась не лише у владних кабінетах, а з урахуванням реальних потреб мешканців і бізнесу Львівщини. Адже статистика не завжди точно відображає те, що турбує людей у повсякденному житті», — підкреслив Вадим Табакера.

Паралельно з опитуванням тривають роботи над аналітичною частиною Стратегії. Наступний етап передбачає тематичні та територіальні консультації за участі представників громад, бізнесу, науковців та громадськості.

У жовтні організують обговорення питань енергетичної стійкості Львівщини і перспектив розвитку Карпатського мікрорегіону. В листопаді фокус зміститься на майбутнє вугільного мікрорегіону і розгляд питань Львівської агломерації.

До початку 2027 року планують сформувати стратегічні цілі та завдання, а вже у березні представити перший проєкт Стратегії для громадського обговорення.

Затвердити нову Стратегію розвитку області планують до серпня 2027 року, а до кінця року — підготувати План заходів з її реалізації на 2028–2030 роки.

Цей документ стане не лише орієнтиром для довгострокового розвитку, а й фундаментом для визначення пріоритетних проектів, формування обласних програм та залучення фінансування з держбюджету і міжнародних партнерств.

Отже, нова Стратегія повинна об’єднати економічний розвиток, безпеку, розвиток людського капіталу та підвищення якості життя мешканців Львівщини.