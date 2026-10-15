На Львівщині через капітальний ремонт колій Укрзалізниця тимчасово зупинила приміські поїзди

Акціонерне товариство “Укрзалізниця” тимчасово припиняє рух певних приміських поїздів на маршруті Львів-Сокаль через ремонтні роботи на залізничній колії. Про це розповів начальник станції Соснівка регіональної філії “Львівська залізниця” Сергій Гнідець в інтерв’ю Суспільному.

Які саме рейси призупинено?

Поїзд №6053, що курсує між Сокалем та Львовом, не відправлятиметься зі Сокаля у такі дати: 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29 жовтня; а також 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 листопада.

Поїзд №6056 за маршрутом Львів-Сокаль також не курсуватиме. Він не відправлятиметься зі Львова 19, 20, 21, 26, 27, 28 жовтня та 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25 листопада.

Чому скасовують рейси?

Як пояснив Сергій Гнідець, на ділянці між Соснівкою та Гірником триває масштабна реконструкція — повна заміна колії. Ремонтні роботи триватимуть до 28 жовтня.

Упродовж тижня рух на цій ділянці зупинятимуть на чотири дні, з понеділка по четвер. Відновлювати сполучення планують на вихідних — з п’ятниці по неділю.

У листопаді графік робіт зміниться: колію перекриватимуть на три дні на тиждень — з понеділка по середу включно — протягом усього місяця.

Роботи проводитимуть щодня з 7:30 до 18:00.

Рекомендації для пасажирів

“Укрзалізниця” радить пасажирам, які планують подорожі за маршрутом Львів-Сокаль, заздалегідь перевіряти оновлений розклад і враховувати змінені умови руху для комфортного планування поїздок.