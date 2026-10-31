Як у Львівській області виявляють перешкоди та усувають їх

Один день із уповноваженим з питань безбар’єрності на Львівщині, який виявляє бар’єри та працює над їх усуненням

Безбар’єрність — це конкретні рішення, постійна координація та контроль за змінами, що покращують якість життя людей.

Представляємо робочий день Олександра Кулепіна — уповноваженого з питань безбар’єрності у Львівській області й заступника голови Львівської ОВА з питань цифрового розвитку, трансформацій та цифровізації (CDTO).

Один із ключових напрямів його роботи — створення безбар’єрного простору у військовому госпіталі області. На 2026 рік закладено 14,7 мільйона гривень на реконструкцію: планують оновити вхідні групи, встановити ліфти, облаштувати санітарно-гігієнічні приміщення, покращити освітлення та озеленити територію.

Щотижня Олександр Кулепін контролює хід робіт, тісно співпрацює із замовниками та підрядниками. Найважливіше — він спілкується із захисниками та захисницями, які проходять реабілітацію, аби враховувати їхні побажання й потреби.

Паралельно він координує роботу з безбар’єрності на всій Львівщині. Область посіла перше місце серед регіонів України за виконанням Плану заходів на 2025–2026 роки, досягнувши 100% реалізації поставлених завдань. У цій роботі беруть участь всі 73 територіальні громади, де функціонують Ради безбар’єрності. Вони виявляють проблемні точки, моніторять доступність громадських об’єктів і пропонують шляхи усунення перешкод.

Наступним завданням є не лише зберегти цей успіх, а й зробити його вплив відчутним у повсякденному житті мешканців. Тому під час чергового робочого дня опрацювали пропозиції до Плану заходів на 2027–2028 роки, визначили нові пріоритети та внесли зміни до регіональної програми «Безбар’єрна Львівщина» на 2026–2028 роки.

Особливо дієвим вважають партнерство. Під час зустрічі з амбасадорами безбар’єрності та потенційними донорами обговорили шляхи співпраці, залучення додаткових ресурсів і реалізації перспективних проєктів. Усунення бар’єрів вимагає консолідованих зусиль влади, громад, благодійних організацій, бізнесу та міжнародних партнерів.

За зворотним зв’язком і для координації подальших кроків з питань безбар’єрності у Львівській області можна звертатися безпосередньо до уповноваженого Олександра Кулепіна за електронною адресою:

bezbariernist.lrsa@gmail.com — відділ безбар’єрності Львівської ОВА.

Прийомні дні: другий та четвертий вівторок місяця з 14:00 до 18:00. Виїзні прийоми проводяться за окремим графіком.