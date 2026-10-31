Міністр Безгін звернувся до місцевої влади з проханням уникати висловлювань, що можуть нашкодити зовнішній політиці України

Міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталій Безгін звернувся до голів громад, районних і обласних рад з проханням уникати публічних заяв, офіційних звернень і рішень, які можуть послабити єдиний зовнішній політичний курс України, порушити діалог із міжнародними партнерами або ускладнити європейську інтеграцію країни.

У листі від 22 жовтня міністр підкреслив, що в умовах війни особливо важлива єдність зовнішньої політики, збереження довіри партнерів і послідовність у досягненні мети членства в ЄС.

Віталій Безгін нагадав, що згідно з Конституцією визначати засади зовнішньої політики та стратегічний курс на вступ в ЄС має Верховна Рада, а керувати зовнішньополітичною діяльністю — Президент. Місцева влада повинна балансувати між локальними інтересами і загальнодержавною стратегією, сприяючи виконанню міжнародних зобов’язань України.

У документі наголошується, що публічні заяви та рішення на місцях можуть впливати не лише на внутрішні відносини, а й на те, як Україну сприймають за кордоном. В умовах гібридної війни і дезінформаційних кампаній Росії окремі висловлювання можуть бути витлумачені із перекрученнями й використані для дискредитації держави та підривання довіри міжнародних партнерів.

Міністерство радить зосередитися на практичних рішеннях у межах існуючих механізмів міжінституційної взаємодії.

«У зв’язку з цим просимо утриматися від публічних заяв, офіційних звернень і рішень, які можуть зашкодити реалізації єдиного зовнішньополітичного курсу держави, порушити конструктивний діалог з міжнародними партнерами або створити ризики для подальшої європейської інтеграції України», — йдеться в листі.

«Під час війни відповідальність усіх рівнів влади полягає не лише в якісному виконанні власних обов’язків, а й у сприянні досягненню спільних стратегічних цілей — забезпеченню національної стійкості, збереженню міжнародної підтримки та повноправному членству України в Європейському Союзі», — наголосив міністр.

20 жовтня Львівська обласна рада проголосила 2027 рік на Львівщині Роком УПА, Романа Шухевича і поета Олега Ольжича. Це викликало гостру реакцію з боку українського уряду, Президента та політичних сил Польщі. Через скандал керівництво облради не оприлюднило ухвалу, а голова Львівської ОДА Максим Козицький заявив, що рішення не набуло чинності.

За законом і регламентом облради, це рішення має чинність негайно після голосування, а підписання і публікація — лише технічний факт.

Рада викликала бурхливе засудження через те, що у Польщі УПА і її керівника звинувачують у воєнних злочинах часів Другої світової. Оскільки Україна цінує партнерські відносини з Польщею, критика з боку Президента, МЗС і інших представників влади була різкою.

Щоб уникнути подальшого міжнародного конфлікту, Львівська облрада вирішила не публікувати ухвалу. Голова ОДА Максима Козицького, що одночасно очолює в облраді фракцію «Слуга народу», заявив, що рішення не набуло чинності.