Садовий проігнорував зустріч із послом Словенії – Point Lviv

У Львові сьогодні зранку відбулися урочисті заходи на вшанування Героїв. Разом із пані посол Словенії в Україні Матеєю Превольшек учасники поклали квіти на Личаківському кладовищі.

Про це повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

“Разом із пані посол, представниками Львівської обласної державної адміністрації та Міністерства закордонних справ України ми відвідали Личаківське кладовище, поспілкувалися з родинами Героїв і вшанували пам’ять покладанням квітів”, — зазначив він.







