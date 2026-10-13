Як проходила ветеранська подорож Росохацькими полонинами в рамках «Терапії мандрами»

Минулої суботи учасники проєкту «Терапія мандрами» вдруге цього року вирушили у похід осінніми Карпатами. Цього разу ветерани та військовослужбовці піднялися на Росохацькі полонини й досягли вершини Високого Верху (1176 м).

Ініціативу подорожі підтримала організація On3Wheels, яка створює доступні мандрівки для людей із інвалідністю, особливо для тих, хто пересувається на колісних кріслах. Ветеран Максим Башинський, який отримав поранення 13 червня під Гуляйполем, піднявся на гору завдяки спеціальному кріслу-джульєтці та волонтерській допомозі. Максим втратив руку та ногу, зараз чекає на протезування, а ця подорож стала його першою в Карпатах у складі такої команди.

«Можливість подолати гірський маршрут на джульєтці здається складним викликом, але водночас це реальна допомога для тих, хто мріє про таку пригоду. Гори варто бачити, ходити їхніми стежками, відчувати єдність із природою й людьми. Ці мандрівки вкотре доводять, що з належною підтримкою можна відкривати нові горизонти», – зазначила заступниця директора департаменту спорту, молоді та туризму Львівської ОДА Мар’яна Кукса.

На вершині учасники насолоджувалися відпочинком, живою музикою та спілкуванням, що створювало незабутню атмосферу.

«Гірські походи – це один із найулюбленіших форматів відпочинку ветеранів та військовослужбовців у рамках «Терапії мандрами». Особлива атмосфера гір, краса природи, щире спілкування та відчуття єдності – це неможливо замінити чимось іншим. Такі подорожі допомагають відновити сили, відкривати нове, ставати ближчими один до одного і до України», – додав директор департаменту спорту, молоді та туризму Львівської ОДА Роман Хім’як.

Після спуску на мандрівників чекала гостина від Козівської селищної ради. Борщ, грибна юшка, печене м’ясо та запашний карпатський трав’яний чай стали смачним завершенням насиченого дня.

«Похід дуже сподобався – чудова команда, професійний супровід. Маршрут не був складним, я на милицях легко подолав усю дорогу. Особливо запам’яталася грибна юшка в кінці подорожі!» – поділився враженнями ветеран Олександр Колупаєв.

Організаторами та партнерами події стали On3Wheels, Козівська селищна рада, НПП «Сколівські Бескиди», Валентина Лабарткава та кафедра туризму Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.

Мандрівку провели в рамках проєкту «Терапія мандрами», який реалізує департамент спорту, молоді та туризму Львівської ОДА.