Львів — місто з неповторною душею та історією

Зіткнення поїздів у Львові: машиністу загрожує до семи років ув’язнення

У Львові 8 жовтня ввечері зіткнулися два поїзди на станції Підзамче. За повідомленням прокуратури Львівської області, 48-річному машиністу дизельного поїзда оголосили підозру у спричиненні аварії, в якій постраждали 11 людей.

Слідчі встановили, що близько 21:00 машиніст дизель-поїзда, який складався з чотирьох пасажирських вагонів, порушив вимоги безпеки. Він не зупинив поїзд на заборонний сигнал світлофора і не виконав наказ диспетчера про зупинку, через що зіткнувся із нерухомим електровозом на колії.

Внаслідок інциденту найбільш серйозні травми отримав 70-річний пасажир, якому медики діагностували тілесні ушкодження середньої тяжкості. Ще десятеро людей також зазнали поранень.

Машиністу інкримінують порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження. Це відповідає частині 2 статті 276 Кримінального кодексу України. Якщо його провину доведуть, йому загрожує від двох до семи років ув’язнення.

Правоохоронні органи продовжують досудове розслідування обставин аварії, з’ясовуючи деталі події.