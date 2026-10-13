Велопробіг на честь пам’яті: ветерани вирушать з Львова до Житомира задля вшанування героїв

Від Львова до Житомира пройде масштабний патріотичний автопробіг, що стартує о 8:00 ранку на Полі почесних поховань на вулиці Мечникова.

Ініціатива має на меті зберегти історичну пам’ять і вшанувати національно-визвольну боротьбу українського народу. Організатори прагнуть зміцнити підтримку військовослужбовців і ветеранів, а також налагодити тісніший зв’язок між армією, ветеранськими організаціями, громадськістю та місцевою владою.

Учасники пройдуть маршрутом через Львів, Кам’янку-Бузьку, Радехів, Горохів, Луцьк, Рівне, Звягель, завершивши шлях у Житомирі. Кожне місто та селище стане майданчиком для локальних заходів за участі місцевої влади, ветеранських організацій, спортивних клубів і патріотичних спільнот.

Основний рух відбуватиметься на автомобілях, проте деякі частини маршруту планують подолати біговими етапами. Фінальна частина маршруту у Житомирі завершиться спільним маршем разом із рухом “Центурія.”

Організаторами виступають військовослужбовці 125-ї окремої бригади 3-го армійського корпусу у партнерстві з Ветеранським корпусом та Центром підтримки 125-ї бригади. До ініціативи також долучилися представники “Центурії” зі Львова, Луцька та Житомира, а також спортивні та патріотичні організації. Львівська міська рада підтримує цю подію.

Деталі та додаткова інформація доступні за телефоном організаторів: 097 162 33 32.