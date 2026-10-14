Як правильно оформити ДТП без участі поліції та паперових бланків

Європротокол У Дії Як Оформити ДТП Без Виклику Поліції Та Паперових Документів

Невелика аварія на дорозі завжди викликає стрес. Тепер водії мають можливість значно заощадити час завдяки застосунку «Дія», який дозволяє оформити ДТП без виклику поліції й паперових документів.

У застосунку «Дія» тепер можна оперативно оформити дорожньо-транспортну пригоду без очікування на приїзд патрульних і без заповнення паперових форм. Замість того, щоб стояти в черзі, усю процедуру можна завершити прямо на смартфоні.

Цей сервіс створений для того, щоб зменшити час, витрачений на оформлення ДТП, та зробити весь процес максимально прозорим і зручним. Однак головна умова для використання — взаємна згода обох водіїв щодо обставин аварії. Цифровізація рутинних послуг значно полегшує життя і звільняє від зайвої бюрократії.

«Ми бачимо, як цифрові технології щодня економлять час українців. Можливість оформити європротокол у кілька кліків через «Дію» — яскравий приклад того, як держава спрощує вирішення надзвичайних ситуацій на дорозі. Це зручно, швидко і мінімізує стрес для водіїв», — розповідає начальник управління цифрового розвитку Львівської ОДА Олексій Степовий.

Процедура оформлення складається з кількох простих кроків, які легко виконати самостійно:

Запустіть застосунок, перейдіть у розділ «Сервіси», оберіть пункт «Водієві» та натисніть «Європротокол». Перевірте свої персональні дані, інформацію про автомобіль та страховий поліс — вони автоматично підтягнуться з офіційних реєстрів. Додайте другого учасника ДТП за допомогою QR-коду або посилання. Разом визначте обставини пригоди: дату, час, місце, зробіть фотографії пошкоджень і скоординуйте схему події. Перевірте внесені дані й підпишіть документ засобами «Дія.Підпис».

Після того, як обидві сторони підпишуть європротокол, система автоматично направить його до Моторного (транспортного) страхового бюро України. Звідти документ швидко потрапить до страхових компаній. Водієві залишиться лише зв’язатися зі своєю страховою для подальших дій.

Варто пам’ятати, що електронний європротокол підходить не для всіх аварій. Користуватися ним можна тільки за такими умовами:

у ДТП немає постраждалих або загиблих;

в аварії беруть участь лише два автомобілі;

немає пошкоджень іншого майна, наприклад дорожніх знаків або огороджень;

обидва водії знаходяться у тверезому стані;

кожен з учасників має діючий поліс обов’язкового страхування (автоцивілку);

водії повністю погодилися між собою щодо причин та обставин ДТП.

Для роботи сервісу у обох учасників має бути встановлений застосунок «Дія» та наявні необхідні цифрові документи: верифікований податковий номер, цифровий паспорт, водійське посвідчення, свідоцтво про реєстрацію авто та чинний страховий поліс.

Якщо хоча б одна з цих умов не виконана, оформити ДТП через цифровий європротокол не вийде. У такому випадку водіям слід діяти згідно з традиційними правилами оформлення дорожньо-транспортних пригод.