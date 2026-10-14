Прогноз погоди у Львівській області на 14 жовтня: температура сягатиме до 15 градусів тепла

У середу, 14 жовтня, Львів та область зустрінуть із мінливою хмарністю та періодичними проясненнями. Температура повітря сягатиме максимум 15 градусів тепла.

Львівський регіональний центр з гідрометеорології оприлюднив прогноз погоди у своєму Facebook-акаунті.

Протягом дня в області переважатиме хмарна погода з проясненнями. Опади малоймовірні, однак у другій половині дня на окремих територіях можливий невеликий дощ. Вранці в деяких районах очікується туман.

Вітер буде південно-західним, зі швидкістю від 3 до 8 метрів на секунду. Денна температура у Львівській області коливатиметься в межах від 10 до 15 градусів тепла.

У самому Львові синоптики прогнозують, що температура вдень підвищиться до 12-14 градусів вище нуля.