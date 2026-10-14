У Шептицькому сталася ДТП за участю чотирьох авто, в якій травмувалися двоє дітей і дорослий
Опублікувати у CityLife

У Шептицькому сталася ДТП за участю чотирьох авто, в якій травмувалися двоє дітей і дорослий

Марко Лук'яненко

На перехресті вулиць Хмельницького та Гоголя зіткнулись Volkswagen Golf, Toyota Corolla, Opel Corsa та Chery Tiggo.

Головне управління Національної поліції у Львівській області повідомило, що 13 жовтня близько 17:50 на перехресті вулиць Хмельницького та Гоголя в Шептицькому сталося ДТП за участю чотирьох автомобілів. Водій Volkswagen Golf, 67-річний житель Шептицького, зіткнувся з Toyota Corolla під керуванням 40-річного місцевого мешканця, Opel Corsa, яким керував 27-річний чоловік із того ж району, а також автомобілем Chery Tiggo, водієм якого був 40-річний мешканець Шептицького.

Аварія спричинила травми у трьох пасажирів Opel Corsa: 3-річної дівчинки, 5-річного хлопчика та 31-річного чоловіка. Поранених доставили до лікарні для надання необхідної допомоги.

Слідчі Шептицького районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першою статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкції статті передбачають покарання до трьох років обмеження волі та позбавлення права керувати транспортними засобами на той самий строк.

Поліція наразі розслідує обставини аварії, щоб з’ясувати причини та винних.

Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

Вам також може сподобатися

Більше від автора

Як правильно оформити ДТП без участі поліції та паперових бланків

Як правильно оформити ДТП без участі поліції та паперових бланків

У Малехові внаслідок нічного обстрілу зазнали пошкоджень десять приватних будинків

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *