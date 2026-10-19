Як blago сприяє розвитку IT Arena 2026 у Львові: інновації, бізнес і перспективи

Цього року IT Arena знову об’єднала експертів і підприємців для глибокого обговорення технологій, штучного інтелекту, бізнес-розвитку, інвестицій, кібербезпеки, стартапів і потенціалу українських компаній на світовому ринку.

IT Arena об’єднала технологічну спільноту у Львові

Протягом трьох днів на конференції виступали провідні українські та міжнародні фахівці галузі, підприємці та представники технологічного бізнесу. Гості заходу відвідували лекції, брали участь у панельних дискусіях, знайомились із новими проєктами, ділилися досвідом і налагоджували ділові зв’язки.

Серед партнерів IT Arena цього року була компанія blago, яка підкреслює важливість підтримки таких подій. Вони створюють середовище, де технології, бізнес та інновації можуть ефективно взаємодіяти, відкриваючи нові горизонти для розвитку.

«Партнерство з IT Arena дає blago змогу підтримувати середовище, в якому з’являються нові ідеї, технологічні розробки та міцні бізнес-зв’язки. Ми цінуємо підхід безперервного розвитку та інновацій, оскільки сучасний девелопмент стрімко змінюється під впливом технологій», — зазначила представниця blago Діана Великочій.

Велику увагу на конференції приділили розвитку штучного інтелекту та його ролі в трансформації бізнес-секторів. Серед важливих тем були залучення інвестицій, масштабування українських компаній, підтримка стартапів та впровадження технологій у традиційні галузі економіки.

В blago відзначають, що технології все більше впливають на девелопмент — від стадії проєктування й будівництва до управління просторами та створення міського середовища нового типу.

Партнерство з IT Arena стало для blago одним із кроків підтримки ініціатив, спрямованих на розвиток українського бізнесу, технологій і професійної спільноти.