Пошкоджені житлові споруди та складські приміщення
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У небі над Зуброю збили ворожий безпілотник під час повітряної тривоги

Марко Лук'яненко

Важлива інформація

Уламки безпілотника пошкодили 11 будинків та 8 автомобілів.

Сьогодні, 19 жовтня, під час повітряної тривоги поблизу Львова сили протиповітряної оборони збили ворожий безпілотник. Уламки впали в селі Зубра Львівського району, пошкодивши 11 приватних будинків, гараж та 8 автомобілів.

За попередньою інформацією, безпілотник було знищено близько 08:50. Фрагменти впали на приватну ділянку.

Станом на 10:04 не зафіксовано постраждалих. На місці події працюють усі необхідні служби, які з’ясовують обставини та усувають наслідки падіння уламків.

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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