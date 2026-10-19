Уламки російського дрона спричинили пошкодження будинків і автомобілів у Зубрі (оновлено)

Пошкоджено 11 житлових будинків, гараж і 8 автомобілів.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що сьогодні вранці, 19 жовтня, в області звучала повітряна тривога через атаку російського реактивного безпілотника, яка тривала з 07:32 до 08:54.

Протиповітряна оборона вчасно збила ворожий дрон над Львовом. Проте уламки апарату впали на приватні території у селі Зубра поблизу міста, спричинивши пошкодження будинків і машин.

“Близько 08:50 наші воїни ППО збили безпілотник, уламки якого впали на приватну територію. За уточненими даними, постраждало 11 житлових будинків, гараж та 8 автівок у Зубрі. Найголовніше — люди не травмовані”, — повідомив Козицький.

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18 жовтня протиповітряна оборона також збила безпілотники над Мурованим і Малеховим поблизу Львова. Внаслідок цього жертв і постраждалих не було, але уламки влучили у житлові будинки та логістичний комплекс.

За даними з 17 жовтня, ППО відбила атаку ворожого безпілотника у Бродівській громаді Львівщини.

Раніше, 13 жовтня, вночі у селі Муроване через падіння безпілотника виникли пожежі у трьох житлових будинках. Того ж дня о 15:04 в області оголосили повітряну тривогу через вторгнення російського реактивного безпілотника, уламки якого впали у селі Малехів.