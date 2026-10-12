Львів віддає шану Герою: загинув захисник Ярослав Гірний

13 жовтня Львів прощатиметься із воїном Ярославом Гірним, який загинув, захищаючи Україну від російської агресії. Чин поховання розпочнеться о 11:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.

Життєвий шлях захисника

Ярослав навчався у львівській школі №43, а згодом продовжив освіту у Львівському фаховому коледжі будівництва, архітектури та дизайну. Професійно він працював у сфері геодезії, був співробітником компанії “Онур Конструкціон Інтернешнл”.

За спогадами близьких, Ярослав мав щиру і добру вдачу, завжди виявляв інтерес до світу навколо і вмів радіти простим речам. Особливу радість йому дарував час із сином — вони разом збирали конструктори, створюючи дорогі спогади. У вільний час чоловік захоплювався переглядом аніме.

У 2023 році Ярослав Гірний став до лав захисників України, щоб стримати ворога. Він боронив територіальну цілісність на Донецькому напрямку, служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила Сухопутних військ Збройних Сил України.

За свою мужність і вірність обов’язку воїна нагородили медаллю “Ветеран війни”.

У Ярослава залишилися найрідніші — двоє синів, дружина, батьки та брат. Для них ця втрата стала непоправною трагедією.