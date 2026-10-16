Виробники області отримали майже 93 млн грн державної допомоги на закупівлю сільгосптехніки
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Виробники області отримали майже 93 млн грн державної допомоги на закупівлю сільгосптехніки

Марко Лук'яненко

Майже 93 млн грн державної підтримки отримали виробники області за придбану сільгосптехніку

Сільськогосподарські виробники Львівщини активно оновлюють техніку за підтримки держави.

Починаючи з грудня 2025 і до серпня 2026 року аграрії Львівщини придбали 559 одиниць сільськогосподарської техніки на загальну суму 445,9 млн грн. Згідно з умовами державної програми, 173 господарства отримали компенсацію на суму 92,9 млн грн.

«Часткова компенсація вартості техніки дає можливість господарствам Львівщини інвестувати у розвиток виробництва, запроваджувати сучасні технології та підвищувати конкурентоспроможність», – наголосила директорка департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації Людмила Гончаренко.

Державна підтримка регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 року № 130 з подальшими змінами. В її межах аграрії отримують компенсацію у 25% від вартості української сільськогосподарської техніки й обладнання, придбаних для господарств.

Варто пам’ятати, що обсяг фінансування програми у 2026 році обмежений. Станом на 30 вересня залишок коштів становив 53,3 млн грн. Через значний попит і невеликий залишок державної підтримки отримати компенсацію можна лише за наявності фінансових ресурсів і при дотриманні всіх критеріїв програми.

Тому аграріям, які планують оновити технічну базу і розраховують на державні кошти, радять заздалегідь планувати закупівлі на 2027 рік. Перед придбанням обладнання цього року слід уточнювати у банках, що надають фінансування, про наявність лімітів і можливості отримати компенсацію.

Ознайомитися з актуальним переліком техніки та обладнання, в якому налічується 18 931 позиція, а також із переліком уповноважених банків можна на офіційному сайті Міністерства економіки та довкілля України за посиланнями: https://surl.li/hfkszs, https://surl.li/qerrhz.

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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