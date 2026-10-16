Обстріл дронами Львівщини: свідчення мешканців про розбиті вікна, пошкоджені будинки та травмованого юнака

16 жовтня вранці протиповітряна оборона збила три ворожі ударні безпілотники, які атакували Львівську область. Внаслідок падіння уламків безпілотників постраждали житлові будинки, а щонайменше одна людина отримала травми. У селі Муроване пошкодило вікна кількох будинків.

Журналісти з’ясували деталі на місці подій, щоб краще зрозуміти масштаби та наслідки атаки.

Пошкодження в Мурованому

Ірина Капустяк із Мурованого була у Львові на момент атаки. Повернувшись додому, вона виявила значні пошкодження в оселі.

“Я була у Львові, приїхала хвилин десять тому. Вдома нікого не було, тільки пес і кіт. Коли зайшла, побачила пошкоджені люстру, вікно та ширму”, — розповіла жінка.

Юрій Капустяк, який мешкає в тому ж селі, під час вибуху намагався встигнути до укриття на подвір’ї.

“Я був на подвір’ї, не думав, що прилетить сюди. Біг за подвір’я, почув гудіння, сховався за хатою. Вибухом мене накрило димом, на голову падало щось, із хати сипалась земля. Все, що було на землі, піднялось в повітря, потім падало назад. Диму було дуже багато, все виглядало дуже страшно”, — описав він.

У будинку Юрія побито майже всі вікна, пошкоджено двері. Абажури падали, але залишилися висіти на місці.

Поранений у Малехові

Жителька Малехова Ярина Койда була вдома, коли почула вибухи. Останній вибух стався, коли вона з дитиною вже залишала будинок.

“Ми все чули. Під час останнього вибуху я взяла дитину на руки, і ми, прямо в піжамах, поїхали машиною. Вибух стався вже в дорозі. Було дуже страшно. Виламало склопакети, розбило вікна, у сусідів впали меблі, пошкодило паркани”, — розказала вона.

За словами Ярини, осколком поранило випадкового перехожого. Чоловіку пробило ногу просто на вулиці.

“Осколок пройшов крізь ногу. Йому наклали джгут, надали першу допомогу, викликали швидку. Це, мабуть, був перехожий, можливо, працівник, який ішов на роботу”, — додала вона.

Стан постраждалого

Завідувачка відділення невідкладної допомоги Лікарні Святого Пантелеймона у Львові Яна Бондарчук повідомила, що 36-річного чоловіка, яке травмували уламки у Дублянах, госпіталізували у стані середньої тяжкості. Планують операцію, після якої його переведуть до травматологічного відділення для подальшої реабілітації.