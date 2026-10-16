Львів ризикує залишитися без 86 теплотехніків через нові правила бронювання персоналу

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко попередив про загрозу стабільній роботі комунальних підприємств через можливе скорочення квоти бронювання військовозобов’язаних. Це особливо критично напередодні опалювального сезону, адже працівники теплових мереж відповідають за усунення аварій, запуск котелень та відновлення теплопостачання після пошкоджень інфраструктури.

Москаленко пояснив, що місто вже переживає фінансові виклики через блокування доступу до власних цільових коштів, через що залишаються непроведеними понад 3 тисячі платіжних доручень на суму 1,1 мільярда гривень. Сьогодні під загрозою опинилися і працівники комунальної сфери, які безпосередньо забезпечують тепло та воду для населення.

У комунальному підприємстві “Львівтеплоенерго” працює понад 1900 осіб, із яких близько 400 мають бронь. Якщо квоту знизять, підприємству доведеться негайно зняти бронювання з 86 спеціалістів — серед них слюсарі, інженери та зварювальники, які прямо зараз готують об’єкти до опалювального сезону.

“Це саме ті люди, які лагодять мережі, усувають аварії, запускають котельні та забезпечують тепло у домівках. Вони працюють зараз, щоб опалювальний період розпочався успішно,” — акцентував Москаленко.

Він також наголосив на особливій небезпеці таких змін в умовах регулярних ракетних ударів по критично важливій інфраструктурі з боку Росії. У разі аварій комунальні служби мають швидко мобілізувати кваліфікованих фахівців для відновлення теплопостачання та водопостачання.

“Жодні постанови не замінять досвідченого слюсаря, інженера чи зварювальника, особливо взимку, коли аварії потрібно швидко ліквідувати. Сподіваюся, що перед ухваленням таких рішень буде врахована думка міст, адже тепло в наших оселях забезпечують реальні люди, а не папери,” — підкреслив перший заступник міського голови.

Він також нагадав, що зараз 60 співробітників “Львівтеплоенерго” служать у Збройних Силах України, і що шість працівників підприємства загинули.

Москаленко наголосив, що при прийнятті рішень про бронювання слід враховувати реальні потреби комунальних підприємств і розуміти відповідальність їхніх працівників за безперебійну роботу життєво важливих служб.

13 жовтня Кабінет Міністрів України ухвалив постанову щодо змін у порядку бронювання військовозобов’язаних. Зменшення квоти бронювання працівників підприємств теплопостачання з 75% до 60% може негативно позначитись на функціонуванні критичної інфраструктури напередодні опалювального сезону.