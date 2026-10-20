На Львівщині виявили масштабну плантацію коноплі вартістю мільйони гривень

У Львівській області викрили масштабну наркогрупу, яка вирощувала коноплі на мільйони гривень.
За даними слідчих, із травня по жовтень цього року семеро мешканців регіону організували незаконне вирощування конопель і накопичували їх для збуту канабісу.
До групи входили четверо чоловіків віком від 53 до 63 років і родина з трьох осіб: 46-річний чоловік, його 44-річна дружина та 19-річний син, студент львівського коледжу.
Для операцій організатори обрали дві земельні ділянки. Перша, площею 0,038 га, розташована в садівничому товаристві поблизу Львова, де оселилися троє підозрюваних.
Інша ділянка майже 1,8 га – на території Тростянецької громади, Стрийський район.
На обох ділянках зловмисники висаджували та доглядали коноплі, постачали їх добривами й стимуляторами росту.
Після збору врожаю рослини готували для подальшого оптового і роздрібного продажу.
Правоохоронці вже припинили діяльність цієї групи, усіх підозрюваних затримано згідно зі статтею 208 КПК України.
Під час 14 обшуків на земельних ділянках та в помешканнях підозрюваних знайшли:
– десятки рослин конопель;
– понад 30 кг канабісу, упакованого в пакети різних розмірів, коробки, згортки, пластикові контейнери та банки;
– п’ять автомобілів, зокрема преміальний «Mercedes-Benz», а також «Mitsubishi Lancer Evo X», «Skoda Yeti», «Renault Kangoo» і «Opel»;
– готівку у різних валютах: понад 5 800 доларів, 920 євро, 1 350 злотих, 600 фунтів стерлінгів і майже 760 000 гривень;
– чорнові записи, ваги, вакууматори та інші докази протиправної діяльності.
Орієнтовна вартість вилученої рослинної продукції оцінюється до 15 мільйонів гривень.
За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури учасникам групи повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні та збуті наркотичних засобів, у тому числі в особливо великих розмірах, а також у посіві і вирощуванні п’ятдесяти і більше рослин конопель (ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 310 КК України).
Слідство триває. Правоохоронці встановлюють причетність інших осіб та призначили комплекс експертиз.
Розслідування веде Головне управління Нацполіції у Львівській області, оперативний супровід здійснює Управління протидії кіберзлочинам Львівщини.
Згідно зі ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведе суд усталеним вироком.
Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua