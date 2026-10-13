Ворог завдав по Україні більш ніж 120 ударів ракетами та безпілотниками

Російські окупанти запустили по території України 122 безпілотні літальні апарати та ракети, частина з яких влучила в 17 різних локацій.

Командування Повітряних Сил ЗСУ оприлюднило інформацію про масовану атаку, яка сталась у ніч з 12 на 13 жовтня. В цей період по Україні було випущено 108 безпілотників та 14 ракет різного типу.

Протиповітряна оборона успішно знищила 88 атакуючих дронів.

“У ніч з 18:00 12 жовтня російські війська здійснили атаку, використавши 5 балістичних ракет типу Іскандер-М/С-400 із Брянської області, 9 баражуючих боєприпасів типу Бандероль/Дань-Т та 108 бойових безпілотних літальних апаратів Shahed (із них 74 реактивні), Гербера, а також дрони-імітації “Пародія”. Напрямки атак – Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ в Росії, тимчасово окуповані райони Донецької області та Криму – Гвардійське,” — йдеться у повідомленні.

За станом на 8:00 ранку повітряна оборона відбила 88 ворожих БпЛА (58 серед них реактивні) типів Shahed, Гербера та інші. Влучання супротивницьких ракет та дронів зафіксували у 17 різних місцях, а уламки збитих апаратів впали у 7 локаціях. Деякі баражуючі боєприпаси влучили в місто Харків, але окремі з них не досягли цілей. Атака триває, у небі все ще перебуває кілька ворожих безпілотників,” — наголосили у командуванні.

У селі Муроване неподалік Львова сьогодні, 13 жовтня, через падіння безпілотника виникли пожежі в трьох житлових будинках.

Нічної пори 13 вересня російські дрони влучили у школу та житловий будинок у Стрию.

30 липня внаслідок атаки на Львів по житлових будинках на вулицях Виговського та Патона, а також ліцею і дитячого садочка зафіксували пошкодження більш ніж 20 об’єктів. Одна людина тоді загинула.

13 травня безпілотники влучили в об’єкт критичної інфраструктури в Жовкві, крім того постраждали житлові будинки та промислові об’єкти.

24 березня російські БпЛА тричі атакували Львів: поцілили у будинки на площі Соборній, проспекті Червоної Калини та вулиці Бандери. Було пошкоджено пам’ятку архітектури національного значення і низку житлових будинків. Внаслідок вибухів до лікарні звернулись 7 людей, а за медичною допомогою загалом звернулось понад 20 мешканців.

7 лютого удар по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині залишив близько 6 тисяч мешканців Добротвора та Старого Добротвора тимчасово без води, тепла й електроенергії. Одночасно було пошкоджено 18 приватних будинків, один із яких зруйнували повністю.

27 січня пошкодили об’єкт енергетичної інфраструктури у Золочівському районі.

15 січня під час повітряної тривоги безпілотник влучив у центр Львова, впав на дитячий майданчик біля пам’ятника Степану Бандері. У результаті постраждали вікна житлових будинків та вітражі у храмі святих Ольги та Єлизавети.

9 січня у Львові постраждав об’єкт критичної інфраструктури. Цивільні будівлі і житлові домівки не зазнали ушкоджень. Але через вибухову хвилю спрацювала автоматична система безпеки газу в селищі Рудно, через що місцеві мешканці залишились без газопостачання на кількох вулицях.