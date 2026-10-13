Львівщина проводить в останню путь дев’ятьох Героїв

Загиблі Захисники (4)

Щоденно о 9 годині відбувається загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупиніться, де б ви не були, і вшануймо світлу пам’ять усіх, хто віддав життя за Україну боронячи її від російської агресії.

Сьогодні Львівщина прощається із героями, які загинули, захищаючи рідну землю:

Ярослав Гірний

Львів’янин, який долучився до оборони країни у 2023 році. Служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила Сухопутних військ. Загинув 17 жовтня 2024 року у 32 роки. Нагороджений медаллю «Ветеран війни».

Володимир Паськів

Житель села Деревляни Кам’янка-Бузької громади Львівського району. Командир роти військової частини А7013. Загинув 4 жовтня 2026 року біля Преображенки Запорізької області. Йому було 36 років.

Андрій Коміренко

Походив із села Стенятин Шептицького району. Призваний на службу у 2025 році, працював майстром відділення першої роти ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини А-4667. Загинув поблизу Новопавлівки на Дніпропетровщині.

Микола Ковалів

Родом із села Брониця Дрогобицької громади. Вступив до ЗСУ у лютому 2022 року. Служив старшим сержантом – стрільцем-оператором у 63-й окремій механізованій бригаді. Загинув 20 травня 2025 року під час бойового завдання поруч із Торським у Краматорському районі Донецької області. Йому було 43 роки.

Максим Бондаренко

Житель села Пнікут Яворівського району. Солдат, розвідник-оператор 3-го розвідувального взводу розвідувальної роти військової частини А2120. Загинув 22 серпня 2025 року поруч із Серебрянкою на Бахмутському напрямку Донецької області.

Іван Козак

Походив з села Пчани Жидачівської громади Стрийського району. Помер 11 жовтня у лікарні міста Стрия. Йому було 44 роки.

Василь Сенишин

Родом із села Криниця Миколаївської громади Стрийського району. Приєднався до ЗСУ у квітні 2024 року. Після поранення довго лікувався і проходив реабілітацію, а потім повернувся на службу. Помер 7 жовтня у лікарні внаслідок хвороби. Йому було 47 років.

Богдан Коцюба

Уроженець села Гірне Грабовецько-Дулібівської громади. Командир відділення – командир машини 2-го механізованого відділення 1-го механізованого взводу 9-ї механізованої роти 3-го механізованого батальйону 65 окремої механізованої бригади «Великий луг». Відзначений численними нагородами, серед яких медалі «За відвагу», «За хоробрість в бою» та відзнаки «За сумлінну службу», «За оборону України», «Козацький Хрест». Загинув 4 жовтня на Запорізькому фронті. Йому було 27 років.

Степан Дубіль

Житель села Вовче Турківської громади Самбірського району. Виконував службу водієм-електриком 4-го відділення безпілотних авіаційних комплексів. Загинув 6 жовтня у селищі Веселе Ізюмського району Харківської області під час виконання військового завдання.

Вічна шана та пам’ять героям!