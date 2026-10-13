У Мурованому через падіння збитого безпілотника постраждали житлові будинки

Про це повідомив очільник області.
Під час першої повітряної тривоги цієї ночі сили протиповітряної оборони діяли на Львівщині.
Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький розповів, що в селі Муроване Львівського району під час збиття ворожого безпілотника спалахнули пожежі у трьох житлових будинках. Також ушкоджено три автомобілі.
Попередньо жертв і постраждалих немає. На місці інциденту працюють усі необхідні служби.
У Львові на одній з вулиць знайшли уламки ворожого безпілотника.
«Ніколи не підходьте близько до таких знахідок і не торкайтеся їх. Вони можуть вибухнути», — попередив Максим Козицький.
Якщо ви виявите уламки безпілотника або будь-які підозрілі предмети, відійдіть якомога далі, попередьте оточуючих і зателефонуйте рятувальникам за номером 101.
Під час другої повітряної тривоги ворожих безпілотників у повітряному просторі Львівщини не зафіксували.