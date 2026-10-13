У Мурованому через падіння збитого безпілотника постраждали житлові будинки
Опублікувати у CityLife

У Мурованому через падіння збитого безпілотника постраждали житлові будинки

Марко Лук'яненко

Фото ДСНС Львівщини (1)

Про це повідомив очільник області.

Під час першої повітряної тривоги цієї ночі сили протиповітряної оборони діяли на Львівщині.

Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький розповів, що в селі Муроване Львівського району під час збиття ворожого безпілотника спалахнули пожежі у трьох житлових будинках. Також ушкоджено три автомобілі.

Попередньо жертв і постраждалих немає. На місці інциденту працюють усі необхідні служби.

У Львові на одній з вулиць знайшли уламки ворожого безпілотника.

«Ніколи не підходьте близько до таких знахідок і не торкайтеся їх. Вони можуть вибухнути», — попередив Максим Козицький.

Якщо ви виявите уламки безпілотника або будь-які підозрілі предмети, відійдіть якомога далі, попередьте оточуючих і зателефонуйте рятувальникам за номером 101.

Під час другої повітряної тривоги ворожих безпілотників у повітряному просторі Львівщини не зафіксували.

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

Вам також може сподобатися

Більше від автора

Оновлений валютний курс у Львові станом на 13 жовтня

Оновлений валютний курс у Львові станом на 13 жовтня

Ворог завдав по Україні більш ніж 120 ударів ракетами та безпілотниками

Ворог завдав по Україні більш ніж 120 ударів ракетами та безпілотниками

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *