Ворог вдруге за день обстріляв Львівщину безпілотником: у Малехові є постраждалі і пошкоджені будинки

У понеділок, 13 жовтня, Львівський район знову зазнав ракетного обстрілу. Під час повітряної тривоги, спричиненої реактивним безпілотником, у селі Малехів пролунали вибухи. Внаслідок атаки постраждали житлові будинки й троє місцевих мешканців.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що ворожий безпілотник влучив на територію Малехівської громади. За його словами, пошкоджені декілька приватних будинків.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький уточнив, що, за попередніми даними, у Малехові впав збитий російський безпілотник.

Кількість постраждалих протягом дня збільшилася. Спочатку повідомляли про одну травмовану людину, згодом — про трьох. Андрій Садовий розповів, що дві жінки отримали травми середньої тяжкості і наразі перебувають у медичному закладі на обстеженні.

## Свідчення очевидців

Мешканець Малехова Мар’ян розповів, що був на роботі під час атаки. Сусіди повідомили йому про обстріл, і він терміново поїхав додому.

«Майже все зруйновано: вибиті двері, вікна, у одній кімнаті впала стеля. Автомобіля дочки вже немає — все пошкоджено», — поділився своїми враженнями чоловік.

Інша мешканка громади, Ганна, зауважила, що її родина не постраждала фізично, адже всі були поза домом під час вибухів — на роботі.

## Хронологія подій

Повітряну тривогу у Львівській області оголосили о 15:04 через загрозу від реактивного безпілотника. Повітряні сили зафіксували рух ворожого БпЛА у напрямку області о 15:23. Вже о 15:25 пролунали вибухи.

Максим Козицький підтвердив, що для відбиття атаки залучили підрозділи протиповітряної оборони. Відбій тривоги оголосили о 15:32.

## Повторна атака за добу

Це вже друга подія падіння збитого безпілотника на Львівщині за добу. Ранком того ж дня російські війська атакували область реактивним дроном. Уламки його впали на будинок у селі Муроване Львівського району.

У результаті інциденту спалахнули два будинки, а також пошкодилися три автомобілі. Інформації про постраждалих не надходило.