У Львові викрили нелегальний схрон вейп-продуктів вартістю понад 12 мільйонів гривень

Бюро економічної безпеки викрило масштабну контрабанду електронних сигарет на Львівщині

У ході масштабної спецоперації у Львові правоохоронці зупинили незаконний обіг підакцизних товарів для електронних сигарет. Співробітники Бюро економічної безпеки України вилучили майже 79 тисяч одиниць контрафактної продукції загальною вартістю понад 12,6 мільйона гривень.

Схема без акцизних марок

Слідство встановило, що зловмисники організували канал збуту товарів для вейпів без маркування акцизними податками. Серед вилученого — ароматизатори, POD-системи, картриджі, а також нікотинові та гліцеринові розчини й інша супутня продукція для електронних сигарет.

Результати обшуків

Детективи БЕБ провели вісім обшуків за адресами, пов’язаними з фігурантами справи. В ході цих заходів правоохоронці вилучили велику партію нелегальної продукції, загальна вартість якої перевищує 12,6 мільйона гривень.

Кримінальна відповідальність

Досудове розслідування триває за двома статтями Кримінального кодексу України. Перша — частина 1 статті 204, що стосується незаконного виготовлення, зберігання, збуту чи транспортування підакцизних товарів з метою реалізації. Друга — частина 1 статті 199, яка передбачає відповідальність за підробку, незаконне виготовлення, використання або збут контрольних марок і марок акцизного податку.

За частиною 1 статті 204 порушникам загрожує штраф до 170 тисяч гривень із обов’язковою конфіскацією та знищенням контрафактної продукції. Водночас частина 1 статті 199 передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до семи років.