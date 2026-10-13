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На Львівщині втретє за добу збили російський безпілотник — ППО успішно ліквідувала ворожу дрон-атаку біля обласного центру

Марко Лук'яненко

13 жовтня у Львівській області втретє за добу зафіксували атаку російських безпілотників. О 16:17 оголосили повітряну тривогу, а незабаром у Львові пролунав вибух: сили протиповітряної оборони знищили ворожий дрон.

Керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що безпілотник знищили поблизу Львова без жодних наслідків для цивільних.

Хронологія третьої атаки

Повітряну тривогу оголосили для мешканців Львівського, Золочівського та Яворівського районів о 16:17. Повітряні сили застерегли про реактивний безпілотник, який рухався в бік Бібрки та Перемишлян. Згодом оголосили підвищену загрозу у самому Львові.

Близько 16:38 в місті пролунали вибухи — це спрацювала протиповітряна оборона. О 16:40 тривогу відбили.

Що відбувалося раніше

Ранок 13 жовтня також був неспокійним: у Львові оголосили повітряну тривогу. Під час неї працювала ППО і також лунали вибухи. Внаслідок атаки в селі Муроване Львівського району виникла пожежа — уламки збитого дрона спричинили загоряння двох житлових будинків. Постраждалих та загиблих немає.

Максим Козицький уточнив, що вранці по області запустили два російські реактивні безпілотники. Повітряне командування “Захід” підтвердило: обидва дрони збила протиповітряна оборона — один над Львовом, інший над Мурованим.

Третя за день атака сталася о 15:25 у Львівському районі. Тривогу оголосили через реактивний безпілотник, після чого пролунали вибухи. У селі Малехів пошкодили житлові будинки, троє місцевих мешканців отримали травми.

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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