Внаслідок зіткнення потягів у Львові до лікарні доставлено п’ятьох постраждалих, загальна кількість травмованих сягнула 11

У Львові на станції Підзамче п’ятеро людей отримали травми після зіткнення дизель-поїзда з електровозом. Постраждалі перебувають у медичному закладі святого Пантелеймона, де їхній стан лікарі оцінюють як середньої важкості. Одну з жінок уже виписали додому для подальшого амбулаторного лікування.

За даними Львівської міськради, серед госпіталізованих — четверо пасажирів дизель-поїзда та помічник машиніста. В усіх виявили забої поперекового відділу хребта, травми живота і носа. Один із пасажирів має струс мозку та закриту черепно-мозкову травму. Помічник машиніста отримав травму коліна, ускладнену гемартрозом — скупченням крові в суглобі внаслідок пошкодження.

У Першому медичному об’єднанні Львова повідомили, що двоє пацієнтів перебувають під наглядом нейрохірургів, двоє лікуються у травматології та хірургії. Одну жінку вже виписали. Медики забезпечують постраждалим усю необхідну допомогу.

Станом на 10:30 ранку кількість постраждалих у цій аварії зросла до 11 осіб.

Обставини аварії

ДТП сталося ввечері 8 жовтня близько 21:00 на станції Підзамче, що розташована на вулиці Старознесенській. Дизель-поїзд, який курсує маршрутом Львів — Сокаль і складається з чотирьох пасажирських вагонів, врізався у стоячий електровоз. У результаті події постраждали вісім осіб, п’ятьох з них госпіталізували одразу.

Правоохоронці проводять розслідування, щоб з’ясувати всі деталі інциденту. Прокуратура розглядає можливість відкрити провадження за частиною 2 статті 276 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає відповідальність за порушення правил безпеки руху чи експлуатації залізничного транспорту. За нею винним загрожує позбавлення волі на строк від двох до семи років.