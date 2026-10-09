У Львові збільшилася кількість травмованих через аварію поїздів на станції Підзамче

Поліція відкрила справу через порушення правил безпеки руху працівником залізничного транспорту.

Про це поінформував відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Кількість травмованих у результаті учорашньої аварії на станції “Підзамче” зросла до 11 осіб. Зіткнулися поїзд “Львів – Сокаль” та електровоз.

Серед постраждалих – 49-річний машиніст дизель-поїзда, його 42-річний помічник та дев’ять пасажирів віком від 17 до 70 років. У постраждалих лікарі зафіксували черепно-мозкові травми, переломи, струс головного мозку та забої різних частин тіла. Деяких пацієнтів після надання допомоги відпустили додому.

Львівська міськрада повідомила, що п’ятьох людей госпіталізували до лікарні святого Пантелеймона Першого медоб’єднання. Стан усіх госпіталізованих характеризують як середньої важкості.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 276 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення працівником транспорту правил безпеки, що спричинило середньої або тяжкої тяжкості тілесні ушкодження, або завдало значної матеріальної шкоди.

Наразі тривають заходи для встановлення повних обставин і причин аварії.

Нагадуємо, що 8 жовтня близько 21:00 на вулиці Старознесенській у Львові дизельний поїзд маршруту “Львів – Сокаль” зіткнувся з нерухомим електровозом. У поїзді було чотири пасажирські вагони.

За попередніми даними, машиніст дизель-поїзда проїхав на заборонний сигнал світлофора, що призвело до зіткнення.