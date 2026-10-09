У Львівській області успішно завершився 9-й курс підготовки кандидатів на роль прийомних батьків, опікунів, усиновлювачів і патронатних вихователів

На Львівщині завершився 9-й курс навчання кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни/піклувальники, усиновлювачі та патронатні вихователі

Цього разу у навчанні взяли участь 25 осіб, серед них — 10 усиновлювачів (сімей та окремих осіб) і 2 прийомні сім’ї.

Зі словами вітання до учасників звернулися начальник Служби у справах дітей Львівської ОДА Володимир Лис, директор Львівського обласного центру соціальних служб Ярослав Бордіян та регіональна консультантка Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей Галина Федаш.

Під час курсу учасники отримали комплексні знання про процес усиновлення, організацію прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу. Тренери розкривали як законодавчі тонкощі, так і особисті моменти налагодження взаємодії між батьками й дітьми. Крім того, приділяли увагу збору необхідних документів та іншим процедурним аспектам.

Кандидати вивчали нормативно-правові засади сімейних форм виховання, психологічні особливості роботи з дітьми та способи встановлення міцного контакту з дитиною. Вони аналізували власні сильні і слабкі сторони, оцінювали наявні ресурси та потенційні ризики, що можуть з’явитись у процесі виховання. Усі отримали довідки з рекомендаціями після завершення курсу.

«Цей навчальний етап — важливий крок на шляху до прийняття дитини у родину. Сім’я для дитини – це насамперед любов, терпіння, безпека і підтримка. Вони допомагають дитині відчути себе потрібною та значущою. Від початку року ми організували вже дев’ять таких курсів і підготували 227 кандидатів», — зазначив Володимир Лис, начальник Служби у справах дітей Львівської ОДА.

Навчання проводили Львівський обласний центр соціальних служб за підтримки благодійних організацій «СОС Дитячі містечка» та «Партнерство «Кожній дитині».

Для отримання детальнішої інформації щодо усиновлення, створення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу або патронатної сім’ї можна звертатись за телефоном (032) 235-44-56 до Служби у справах дітей Львівської ОДА або до місцевої служби у справах дітей за місцем проживання.