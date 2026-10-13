Внаслідок російського удару по Малехову постраждала людина та зруйновані будинки

Одна людина отримала травми внаслідок російської атаки.
Начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про це на своїй сторінці у Фейсбуці.
13 жовтня о 15:04 у Львівській області оголосили повітряну тривогу через запуск російського реактивного безпілотника.
Спочатку оголосили жовтий рівень небезпеки в Золочівському, Стрийському та Львівському районах, згодом тривога поширилася і на Яворівський район.
Козицький розповів, що безпілотник рухався з Тернополя у бік Львівщини і зайшов на територію Львова. Мешканці міста чули вибухи, одночасно працювала протиповітряна оборона.
Повітряну тривогу скасували о 15:31.
Уламки безпілотника впали у селі Малехів Львівської громади. Уже відомо про одну постраждалу людину.
Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що внаслідок атаки пошкоджено декілька приватних будинків.
Раніше цієї ночі у селі Муроване поблизу Львова внаслідок падіння безпілотника сталася пожежа в трьох житлових будинках.
Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua