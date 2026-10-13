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Внаслідок російського удару по Малехову постраждала людина та зруйновані будинки

Марко Лук'яненко

Одна людина отримала травми внаслідок російської атаки.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про це на своїй сторінці у Фейсбуці.

13 жовтня о 15:04 у Львівській області оголосили повітряну тривогу через запуск російського реактивного безпілотника.

Спочатку оголосили жовтий рівень небезпеки в Золочівському, Стрийському та Львівському районах, згодом тривога поширилася і на Яворівський район.

Козицький розповів, що безпілотник рухався з Тернополя у бік Львівщини і зайшов на територію Львова. Мешканці міста чули вибухи, одночасно працювала протиповітряна оборона.

Повітряну тривогу скасували о 15:31.

Уламки безпілотника впали у селі Малехів Львівської громади. Уже відомо про одну постраждалу людину.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що внаслідок атаки пошкоджено декілька приватних будинків.

Раніше цієї ночі у селі Муроване поблизу Львова внаслідок падіння безпілотника сталася пожежа в трьох житлових будинках.

Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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