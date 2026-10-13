У Львівській області провели День спільного дії в рамках програми підтримки ментального здоров’я «Ти як?»

У Львівській області пройшов День спільнодії в рамках програми ментального здоров’я «Ти як?», що має на меті покращення системи психосоціальної допомоги.

Цей захід зібрав фахівців, представників влади та громадських організацій, які обговорили результати роботи за рік, поділилися досвідом і наметили подальші кроки для підвищення доступності підтримки ментального здоров’я для населення Львівщини.

«Ментальне здоров’я — ключовий фактор добробуту як окремої людини, так і суспільства загалом. Вкрай важливо об’єднувати зусилля спеціалістів, органів влади та громадських структур, щоб допомога була доступною для всіх, хто її потребує. Такі зустрічі допомагають підбити підсумки, обмінятися досвідом і спланувати розвиток системи підтримки на Львівщині. Все починається з простого питання: “Ти як?”», — наголосила заступниця голови Львівської ОДА Христина Замула.

Відзначення фахівців та партнерів за внесок у розвиток сфери ментального здоров’я

Особливою частиною події стало вручення нагород найактивнішим фахівцям і партнерам, які завдяки своїй експертизі і участі у роботі Координаційного центру підтримки цивільного населення при Львівській ОВА сприяють вдосконаленню системи підтримки і розвитку міжсекторальної взаємодії в області.

Голова Координаційного центру підтримки цивільного населення при Львівській ОДА Галина Бордун підкреслила: «Розвиток системи ментального здоров’я можливий лише за умови злагодженої роботи фахівців з різних галузей, тісного партнерства та безперервного обміну досвідом. Важливо, щоб кожна людина, що потребує допомоги, мала доступ до неї. Щиро дякуємо всім партнерам і спеціалістам за їхню працю і внесок у розвиток підтримки ментального здоров’я на Львівщині».

Подяки від начальника Львівської ОВА Максима Козицького вручала голова Координаційного центру, радниця начальника Львівської ОДА, Галина Бордун.

Нагородження отримали:

Галина Броніславівна Кузь, завідувачка Львівського обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти». Вона була відзначена за значний внесок у сфері ментального здоров’я, розвиток підтримки дітей з особливими освітніми потребами, підвищення обізнаності про розлади аутистичного спектра і дефіциту уваги, а також активне партнерство з громадськістю.

Анастасія Геннадіївна Ігнатюк, лідерка напрямку психічного здоров’я та психосоціальної підтримки у рамках україно-швейцарського проєкту «Психічне здоров’я для України». Її відзначили за внесок у впровадження сучасних підходів до психічного здоров’я та розвиток системи послуг для населення.

Маріанна Ярославівна Білик, програмна директорка благодійної організації «Українська освітня платформа». Вона отримала нагороду за активну співпрацю між громадськими організаціями, владою та громадами, а також за популяризацію культури ментального здоров’я.

Тетяна Володимирівна Богуславська, психологиня, кейс-менеджерка і керівник напрямку координації евакуйованих і ВПО в громадській організації «Птаха України». Її відзначили за активну роботу в Координаційному центрі підтримки цивільного населення, розвиток міжсекторальної взаємодії та популяризацію сучасних методик психосоціальної підтримки.

Леся Богданівна Підлісецька, дитяча психіатриня, психотерапевтка і експертка департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА з напрямку «Дитяча психіатрія». Вона зробила значний внесок у створення системи допомоги дітям і підліткам, розвиток міжсекторальних маршрутів підтримки та раннє виявлення психічних розладів у молоді.

Подяку від департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА отримала Наталія Олександрівна Євченко, дитяча лікарка-психіатриня та психотерапевтка з понад 20-річним досвідом, яка нині виконує обов’язки керівника Клініки психічного здоров’я дітей, підлітків та молоді у КНП ЛОР «Центр дитячої медицини. Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр».

Її діяльність спрямована на розвиток спеціалізованої медичної та психотерапевтичної допомоги для дітей і молоді, а також на забезпечення їх доступу до необхідної підтримки.

День спільнодії став важливою платформою для підбиття підсумків роботи, відзначення досягнень партнерів і фахівців та наголошення на необхідності подальшого вдосконалення системи ментального здоров’я у Львівській області.