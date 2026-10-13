У Львові відбудеться презентація українського перекладу культової книги Жака Лекока про мистецтво тілесного театру

У Львові відбудеться презентація українськомовного видання книги Жака Лекока “Поетика тіла” — важливої праці, що відкриває один із найвпливовіших підходів до театральної педагогіки минулого століття. Ця книга розглядає театральне мистецтво, творчий процес і навчання, пропонуючи новий, свіжий погляд на фізичний театр для українських читачів.

Переклад видання створює можливість для глибшого розуміння практик фізичного театру в Україні. Водночас він підштовхує до пошуку сучасних напрямків розвитку вітчизняної театральної освіти.

Випускник Школи Лекока поділиться досвідом

Гостем презентації стане Микола Набока — український актор і викладач фізичного театру, який навчався у знаменитій Школі Жака Лекока в Парижі. Він розповість про особливості навчання в цій легендарній школі, її педагогічні принципи та практичні напрацювання, що можна застосувати в українській театральній освіті.

Микола Набока під час зустрічі не лише презентує ключові ідеї книги, а й поділиться власним досвідом навчання у Школі. Він розповість про виникнення ідеї перекладу, а також про виклики, які виникали в процесі. Актор наголосив, що ця подія стане платформою для обговорення майбутніх напрямків розвитку театральної освіти в Україні та потрібних змін у цій галузі. Для гостей заходу він підготував особливий сюрприз.

Презентація поєднає аналіз книги, спогади про навчання у Школі Лекока та ширшу дискусію про педагогіку театру. Захід буде корисним і цікавим для всіх, хто займається або цікавиться фізичним театром, акторським мистецтвом, мистецькою освітою та сучасними методиками театрального творення.

Крок до обміну досвідом із світовою театральною спільнотою

Марта Бешлей, керівниця управління культури Львівської міської ради, наголосила на важливості появи українського видання “Поетики тіла”. За її словами, це наступний крок у спрощенні доступу до знань про світові театральні практики для українських акторів, режисерів і педагогів. Цей переклад дозволить переосмислити локальні підходи до театральної освіти.

Вона додала, що розвиток культури неможливий без відкритості до обміну досвідом і середовищ, де народжуються нові ідеї. Саме там відомі практики отримують нове значення і інтерпретацію.

Марта Бешлей також відзначила плідну співпрацю з мистецьким об’єднанням “ХВИЛЯ”. Раніше вони спільно створили виставу “Як ми будували свої доми?” до 770-річчя Львова. У її погляді, підхід “ХВИЛІ”, що поєднує різні мистецькі напрями, яскраво демонструє успішний пошук власної художньої мови.

Деталі презентації

Захід відбудеться 15 жовтня з 18:00 до 20:00 у приміщенні мистецького об’єднання “ХВИЛЯ” за адресою: вулиця Шевченка, 120 (простір KIVSH). Вхід вільний, проте передбачає обов’язкову реєстрацію.