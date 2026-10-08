Власники готелю Жорж отримали судове приписання відновити пам’ятку архітектури

Готель “Жорж” на площі Міцкевича, 1 потребує невідкладної реставрації.

Офіс охорони культурної спадщини Львівської міської ради інформує, що Львівський окружний адміністративний суд ухвалив рішення на користь Офісу. Суд зобов’язав ТОВ “Готельний комплекс “Жорж” провести ремонт фасаду цієї пам’ятки архітектури.

У своєму рішенні суд вимагає від власників виконати умови охоронного договору від 24 травня 2007 року № 54. Будівлю готелю “Жорж”, що має статус пам’ятки архітектури місцевого значення, потрібно привести до належного стану. Для цього слід відреставрувати усі фасади будівлі, зазначають в Офісі охорони культурної спадщини.

Власники готелю наполягали, що реставрація фасаду відбувалася ще до 2018 року, і вважають вимоги Офісу необґрунтованими. Проте суд виявив, що протягом 2012–2026 років було відремонтовано лише 287 м² фасаду, що становить менше ніж 10% від загальної площі.

Рішення суду наразі може бути оскаржене у апеляції.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ “Готельний комплекс “Жорж” зареєстроване у Львові з 1995 року. Компанія займається готельним бізнесом і подібними послугами з тимчасового розміщування. Кінцевою власницею фірми є дружина колишнього народного депутата і головного фінансиста ВО “Свобода” Ігора Кривецького. Вона купила цей готель у 2013 році.

У червні 2025 року на Гарячу лінію Львова надійшло повідомлення про критичний стан фасаду готелю. Мешканці заявили, що частини ліпнини обвалюються, балкони обтягнуті захисною сіткою, а будівля потребує термінової реставрації.

Після скарги Офіс охорони культурної спадщини видав розпорядження з вимогою відновити пам’ятку. Власники готелю подали до суду на це розпорядження.

Крім того, у грудні 2025 року суд відхилив позов власників “Жоржа” щодо скасування штрафу міської ради за неналежне утримання пам’ятки архітектури.