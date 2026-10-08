У Львові затримали чоловіка за зняття золотих прикрас з літньої жінки прямо на вулиці

У Львові поліція затримала 39-річного чоловіка, підозрюваного в нападі на 76-річну жінку з метою грабежу. Викрадено було золотий ланцюжок з хрестиком та сережки.

Про подію повідомили правоохоронці Львівщини на своїй сторінці у Facebook. Напад стався вранці 6 жовтня близько 10:30. Постраждала львів’янка звернулася до поліції після інциденту на вулиці Каховській.

За її словами, чоловік підійшов раптово, зірвав із шиї ланцюжок та зняв сережки, а потім одразу втік.

Правоохоронці встановили особу зловмисника та його місце перебування завдяки відеозаписам з камер міської системи “Безпечна Львівщина”. Підозрюваного затримали, а вилучені прикраси долучили до речових доказів.

Чоловікові повідомили про підозру за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України, що передбачає грабіж зі штрафом до десяти років позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування, щоб з’ясувати всі обставини кримінального правопорушення.