В Судовій Вишні триває ремонт, дорожники укладають асфальтобетонне покриття

Ремонт дороги в Судовій Вишні

Після завершення основних робіт прокладуть тротуари та впровадять заходи з безпеки дорожнього руху.

У Судовій Вишні активними темпами триває капітальний ремонт дорожнього покриття на відрізку С141017 (Львів – Шегині) – Судова Вишня. На першій ділянці довжиною близько 200 метрів вже уклали міцну основу і шар асфальтобетону. В цей же час розпочали монтаж тротуарів.

На другій ділянці підрядник завершив укладання нижнього шару асфальтобетону на протязі 125 метрів.

Загалом оновлення охоплює 1,2 км шляху, що проходить через самий центр міста. Перш ніж стелити асфальт, дорожники ретельно підготували основу:

▪️ демонтували старе й пошкоджене покриття;

▪️ встановили геотекстиль та георешітку;

▪️ сформували основу із щебенево-піщаної суміші, зміцненої цементом.

Після прокладання основного дорожнього покриття для комфортної та безпечної рухливості облаштують тротуарні доріжки та вживатимуть заходи для підвищення безпеки на дорозі.

Цей проєкт фінансують спільно з обласного бюджету та бюджету Судововишнянської територіальної громади.

Орест Шуліковський, директор департаменту дорожнього господарства ЛОДА, підкреслив: «Оновлена дорога – це не тільки якісний асфальт. Це забезпечення безпечного руху, поліпшення комфорту для мешканців, надійне сполучення і сприятливі умови для розвитку місцевого бізнесу та логістики.»